2019-06-05T09:38:18+03:00
Дом. Семья

В поселке Молодежное на берегу Финского залива нашли мертвого тюленя

Судя по внешнему виду туши, ластоногое погибло еще несколько дней назад
Петр КИБЕР
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Еще один погибший тюлень был найден на берегу Финского залива. Фото: vk.com/unreleased_dtpЕще один погибший тюлень был найден на берегу Финского залива. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Очередного погибшего тюленя обнаружили на побережье Финского залива жители Ленинградской области. Это уже 19-й по счету случай, когда в водах вблизи Петербурга гибнут ластоногие.

- На берегу залива у поселка Молодежное, недалеко от детского лагеря «Заря» лежит погибший тюлень, - сообщают пользователи соцсетей в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по виду погибшего животного, тюлень мертв уже несколько дней. Но точную причину и дату гибели выяснят специалисты, если, конечно, этим в принципе будут заниматься. Ведь как говорят в Центре по спасению тюленей, природоохранные ведомства не особо углубляются в подобные расследования.

- Проводить вскрытия для установления точных причин гибели животных у нас возможности нет, ну а контролирующие органы пока ничего поделать не могут. Предыдущее наше обращение в Департамент Росприроднадзора по СЗФО закончилось лишь рядом заседаний, - пишут зоозащитники на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что ранее стало известно о маленьком нерпенке, который поселился у стен Петропавловской крепости. В Центре спасения тюленей отмечали, что малыш плохо выглядит и ему нужна помощь. Но пока судьба малыша неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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