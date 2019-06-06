Рэпер Фараон появился на экономическом форуме в Петербурге в спортивном костюме

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-06T16:30:41+03:00

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Петербургский экономический форум собрал гостей со всех волостей. Кого только нет в эти дни в Северной столице. Помимо политиков и бизнесменов, которые приехали заключить важные контракты, на площадке Экспофорума много и других персонажей.

К примеру, еще накануне на московском вокзале заметили знаменитого актера Стивена Сигала. Многие гадали, зачем он приехал в Петербург, может, на Ленфильм собрался снять новую картину? Оказывается, он тоже участник форума, явился с целой делегацией партнеров.

На следующий день рано утром в Михайловском саду жители города заметили другого известного человека. В парк на пробежку отправился бывший президент Франции Николя Саркози. Политик был в шортах и кроссовках, рядом два охранника. Впрочем, бывшего главу Елисейского дворца и всемирно известного политика узнали немногие.

Не узнали участники форума и другого гостя, который явно выделялся на общем фоне. Кумир молодежи рэпер Фараон пришел в Экспофорум в спортивном костюме с лампасами, а вокруг сплошь белые воротнички и синие пиджаки. Парень рассказывал взрослым, что надо сделать для молодежи. Будет полезным это общение? Кто знает.

Напомним, что ПМЭФ-2019 продлится до 8 июня. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса Экспофорум, а культурная программа, в том числе концерт на Дворцовой площади - в центре города.

Рэпер Фараон появился на экономическом форуме в Петербурге в спортивном костюмеФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU