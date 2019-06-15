Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-15T19:30:17+03:00

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Бывшего заместителя начальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко заключили под стражу на два месяца – до 13 августа 2019 года. Такое решение об избрании меры пресечения вынес Колпинский районный суд города 14 июня, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сергей Мойсеенко подозревается в получении многомиллионной взятки. По версии следствия, он получил ее от Руслана Хамхокова, руководителя компании, которая занималась строительством «Крестов-2» в Колпино, через посредника. Генподрядчиком выступила компания ГСК (Генеральная строительная корпорация), а субподрядчиком - фирма «Петроинвест». Общая сумма взятки составила больше 388,5 миллионов рублей.

Ранее «КП» подробно рассказывала об истории, развернувшейся вокруг строительства за 12 миллиардов рублей самых крупных изоляторов в Европе - «Кресты-2».

ИСТОЧНИК KP.RU