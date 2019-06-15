2019-06-15T20:35:47+03:00
Происшествия

Псу Пирату, выжившему после провала в яму с кипятком, снова нужна помощь

У собаки появились проблемы с сердцем
Евгения МОСКВИНА
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Пес Пират провалился в яму с кипятком прошлым летом. Фото: vk.com/club170225553Пес Пират провалился в яму с кипятком прошлым летом. Фото: vk.com/club170225553
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Почти год назад с дворнягой по кличке Пират приключилась беда. Пес обварился кипятком, который хлынул из-под земли в одном из дворов Петербурга. Тогда, кажется, весь город следил за судьбой собаки. Неравнодушные помогали псу оправиться, ветеринары лечили бедное животное, а Пират потихоньку шел на поправку.

Но сейчас четвероногому другу снова нездоровится. И Пирату вновь нужна помощь человека. Рассказали об этом волонтеры в группе в соцсети, посвященной настрадавшемуся псу.

- Ушки гораздо лучше, их обрабатывают, корочки сошли и на голове грибок тоже проходит. Но у нашего Пирата был приступ. И как следствие у него стало плохо с задними лапами. Один день он не мог вставать. Только на передних поднимался и все время лежал, - рассказали волонтеры в соцсети.

Ветеринары определили, что у Пирата проблемы сердцем. Ему выписали необходимые препараты, делают инъекции и дают таблетки. Сейчас он потихоньку начал вставать и даже ходить. Но на прогулки его пока лишь выносят на руках. Волонтеры и медики делают все возможное для того, чтобы Пират снова вернулся к активной жизни, и постоянно рассказывают о его состоянии в группе во «ВКонтакте». Там же можно узнать, как помочь псу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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