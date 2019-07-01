Петербуржцы показали подросшего птенца лебедя и его идеального отца из Гатчинского парка

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-01T09:34:03+03:00

После пережившей трагедии заботливый папа отдает все свои силы на воспитание малыша [фото]

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Лебединая история из Гатчинского парка тронула сердца многих жителей Петербурга. Весной 2019 года семейная пара белокрылых свила гнездо и уже готовилась к появлению птенцов. Но 11 мая произошла трагедия – сотрудники музея-заповедника «Гатчина» нашли самку со свернутой шеей.

- По результатам судветэкспертизы, которую провели специалисты Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, на птицу напала бродячая собака, - рассказали «КП»-Петербург в музее. - Лебедь скончалась, защищая свою кладку яиц.

После этого лебедь-вдовец впал в депрессию: забросил гнездо, целыми днями прятался от людей в высокой траве. Яйца забрали в инкубатор. К сожалению, выжил всего один детеныш. Но он снова вселил смысл жизни в горюющего лебедя. Ведь он стал папой. Причем, идеальным. Теперь шипун везде ходит со своим малышом, учит его плавать и чистить перышки.

Птенец подрос, но еще не оперилсяФото: СОЦСЕТИ

Лебедь-отец всегда рядом с малышом и всему его учитФото: СОЦСЕТИ

За несколько недель птенчик лебедя уже подрос. Он до сих пор еще пушистый и не оперился. Но уже более уверенно чувствует себя на водной глади. С отцом птенец по-прежнему не расстается.

- Птенчика, кстати, назвали Серебряный, а папу зовут Гошей, - рассказали горожане в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU