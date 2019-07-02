2019-07-02T16:21:20+03:00
Общество

Роспотребнадзор петербуржцам: Если купаетесь, хоть воду не глотайте

Все городские водоемы по-прежнему непригодны для отдыха и опасны для здоровья
Петр КИБЕР
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Не все водоемы в Петербурге одинаково полезны. Точнее, все они опасны для здоровья.Не все водоемы в Петербурге одинаково полезны. Точнее, все они опасны для здоровья.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лето, июль, жара. Погода сама располагает и подталкивает к тому, чтобы залезть в воду и поплескаться всласть. Но увы, делать это в Петербурге негде. Все городские водоемы по-прежнему непригодны для купания. Впрочем, людей это мало останавливает. Поэтому в Роспотребнадзоре просят хотя бы не глотать воду, ведь это опасно для здоровья.

- По состоянию на 1 июля все водные акватории не соответствуют санитарным нормативам, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Использование воды открытых водоёмов для питья, как это делают некоторые неопытные туристы или дети создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Те же «подарки» можно подцепить, если просто заглотнуть водицы во время купания. а такое, увы, происходит часто.

Поэтому специалисты настойчиво советуют не лезть в воду. А если купаться хочется невмоготу, то лучше отправиться в Ленинградскую область. Там чистые водоемы есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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