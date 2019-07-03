2019-07-03T17:32:33+03:00
Общество

Переход «Полтавы» из Кронштадта в Петербург отложен из-за плохой погоды

Над городом сверкает молния и идет проливной дождь
Петр КИБЕР
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Переход "Полтавы" из Кронштадта в Петербург отложили из-за непогоды. Фото: vk.com/poltavashipПереход "Полтавы" из Кронштадта в Петербург отложили из-за непогоды. Фото: vk.com/poltavaship
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Непогода, налетевшая на Петербург в середине дня, сорвала планы многих горожан. Даже переход парусника «Полтава» из Кронштадта в Северную столицу, намеченный на 3 июля, был отложен на сутки.

- Буксировка 54-пушечного корабля 4-го ранга «Полтава» 3 июля не состоится. Переход откладывается предварительно на сутки из-за погодных условий, - сообщает верфь исторического судостроения «Полтава» в соцсетях.

Опасения судостроителей легко понять. Судя по погодным картам, над Финским заливом сейчас бушует если не полноценный шторм, то сильная непогода. В такое время не то, что собаку из дома, человеку на улицу выходить нельзя. Буксировать парусник, на котором отсутствует двигатель, а «Полтава» - полная историческая копия петровского линкора, как минимум безрассудно.

Напомним, что парусник должен был пришвартоваться у одной из набережных города и стать главным кораблем парада на День ВМФ.

О штормовом предупреждении около 17:00 жителей Петербурга оповестило и местное управление МЧС. Горожанам не рекомендуют выходить на улицу и советуют плотно закрыть окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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