2019-07-04T22:08:22+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти снял на видео зарождение торнадо

Воронка урагана попала в объектив камеры в окресностях Тосно
Петр КИБЕР
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Над Тосно засняли торнадо. Фото: Кадр с видео: vk.com/tosnovkНад Тосно засняли торнадо. Фото: Кадр с видео: vk.com/tosnovk
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Ленинградская область - не Канзас. Здесь ураганы, которые могут унести маленькую девочку с собачкой в волшебную страну, случаются не часто. А уж снять зарождение торнадо на видео - совсем редкая удача. Но именно она улыбнулась одному из жителей Тосно.

- Вот там вдалеке видно образование воронки урагана. У нас, на Северо-Западе это очень редкое явление, - рассказывает за кадром автор видео.

Житель Ленобласти заснял на видео образование торнадо. Видео: "Тосно ВКонтакте"/Александр Григорьев

По словам самого тосненца, уникальное природное явление произошло вечером 3 июля. В это время над Петербургом начинала бушевать Непогода, которую принес циклон из Скандинавии. Кое-где градом и сильными дождями зацепило и Ленинградскую область, но урагана кроме как в Тосно не видели нигде.

Впрочем, Петербургу и без торнадо пришлось туго. Ливень затопил улицы города. Да так, что ехавшие по дорогам автомобили наполовину уходили под воду. А потерянные лужах номерные знаки исчислялись десятками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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