«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-05T14:12:34+03:00

Соглашения с голкипером и полузащитником рассчитаны на год

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Петербургский «Зенит» продолжает определяться с составом на новый сезон. Так, команду уже покинули несколько игроков, зато другие «старички» остаются в строю. Так, еще на год контракты с сине-бело-голубыми продлили Юрий Жирков и Михаил Кержаков.

- Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Напомним, что Михаил Кержаков - младший брат знаменитого нападающего Александра Кержакова, является воспитанником зенитовской школы. За основной состав «Зенита» вратарь сыграл за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Юрий Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. С этого момента он сыграл 79 матчей, стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что перед сезоном команду покинули Клаудио Маризио, Юрий Лодыгин, Дмитрий Полоз и другие игроки. Адександр Анюков перешел на тренерскую работу.

Зато из «Гамбурга» в «Зенит» был куплен бразильский защитник Дуглас Сантос.

ИСТОЧНИК KP.RU