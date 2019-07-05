2019-07-05T14:12:34+03:00
Спорт

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

Соглашения с голкипером и полузащитником рассчитаны на год
Петр КИБЕР
Поделиться:
Михаил Кержаков и Юрий Жирков продлили контракт с "Зенитом". Фото: ФК "Зенит"Михаил Кержаков и Юрий Жирков продлили контракт с "Зенитом". Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» продолжает определяться с составом на новый сезон. Так, команду уже покинули несколько игроков, зато другие «старички» остаются в строю. Так, еще на год контракты с сине-бело-голубыми продлили Юрий Жирков и Михаил Кержаков.

- Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Напомним, что Михаил Кержаков - младший брат знаменитого нападающего Александра Кержакова, является воспитанником зенитовской школы. За основной состав «Зенита» вратарь сыграл за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Юрий Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. С этого момента он сыграл 79 матчей, стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что перед сезоном команду покинули Клаудио Маризио, Юрий Лодыгин, Дмитрий Полоз и другие игроки. Адександр Анюков перешел на тренерскую работу.

Зато из «Гамбурга» в «Зенит» был куплен бразильский защитник Дуглас Сантос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресение днем в Петербурге разведут мост через Неву
Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман
Человек-паук грустно повис на Аничковом мосту в Петербурге
Парочка выпала из окна во время любовных утех в Петербурге
13 детей пожаловались на плохое самочувствие в лагере «Восход»
В Ленинградской области появится медицинский центр мирового уровня
Моряков, погибших на подводной лодке АС-31, похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге
Дело о смертельном ДТП, в котором погиб чемпион России по картингу, направили в суд Петербурга
Парусник «Полтава» пришвартовался в центре Петербурга
Все что нажито непосильным трудом: У жительницы Никольского украли меха и драгоценности
Солнышко мое, вставай: В Неве, напевая песни, купался петербуржец
На вашей улице праздник: В Мурино из грузового прицепа выпали еда и напитки
Петербург высушен после сильных подтоплений
Погода на 5 июля в Петербурге: Снова дожди
Житель Ленобласти снял на видео зарождение торнадо
В Петербурге умерла профессор-театровед Галина Титова
Прокуратура и экологи поймали «Парголовский завод» на сливе загрязнений в Левашовский канал
Пограничники выловили в Ивангороде молодого француза, который попал в Россию вплавь
В Приморском районе после ремонта открыли фонтан «Мальчик и гуси»
Момент смертельного ДТП на Невском путепроводе попал на видео
По-моему, огонь: Дзюба представил новую форму «Зенита», сделанную из старых пластиковых бутылок