Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова подалась в депутаты Петербурга
Только недавно в СМИ утихло имя бывшей жены футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой, как снова оно появилось на повестке дня. Но на этот раз не в связи со скандальными судами. В понедельник, 8 июля, светская львица подала документы в муниципальную избирательную комиссию Петербурга. Тюльпанова надеется пройти регистрацию и стать депутатом от района Гавань.
- Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но, прежде всего, я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом, который у меня есть, - пояснила свое решение бывшая жена футболиста.
Цель Миланы – помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном уровне в том числе. Также она напомнила о том, что опирается на пример своего отца сенатора Вадима Тюльпанова, который при любой возможности помогал людям.
- Сейчас, будучи просто Миланой - ничего глобального я сделать не могу. Моя цель - с вашей помощью и с вашей поддержкой идти к цели и, когда-нибудь, также, как мой отец, войти в двери парламента нашей страны, - обратилась к подписчикам светская львица.
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ИСТОЧНИК KP.RU