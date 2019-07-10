2019-07-10T14:45:49+03:00
Спорт

Фанаты в шоке: «Зенит» показал форму красного цвета

Но оказалось, что экипировка предназначена для вратарей команды
Петр КИБЕР
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Красный и желтый комплект формы нужен вратарям. Фото (удалено с источника): www.instagram.com/motoman_3Красный и желтый комплект формы нужен вратарям. Фото (удалено с источника): www.instagram.com/motoman_3
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Крушение фундаментальных устоев и слом стереотипов. Новая форма, которую в своем «Инстаграме» показал штатный фотограф «Зенита», повергла фанатов в шок. Какие же это сине-бело-голубые, если футболки красные?

Возмущение и слова в комментариях под фото были настолько резкие, что через некоторое время пост был удален. А ведь оснований для бури в стакане не было.

Паника оказалась преждевременной, ведь внимательные болельщики сразу поняли, что красная и жерлая футболки предназначены для вратарей «Зенита». А контрастная форма голкипера и нужна, чтобы его не спутали с полевыми игроками и всегда видели издалека.

Но, возможно, болезненную реакцию вызвала память о других нетрадиционных расцветках зенитовской формы. Фиолетовый комплект, представленный в прошлом сезоне расстроил фанатов, которые потребовали от руководства клуба больше не экспериментировать.

Напомним, что недавно сине-бело-голубые представили новые комплекты на сезон 2019/20. Вся форма и лазоревая «со стрелками» и гостевая белая по традиции сделаны из переработанного пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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