Двор на севере Петербурга затопило грязной водой

СЕГОДНЯ 21:32 2019-07-10T21:32:58+03:00

На Тимуровской улице в Петербурге прорвало трубу и затопило двор Фото: скрин с видео

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В Петербурге порой действительно не бывает дня без потопа. Почти всю последнюю неделю город тонул после ливней. Сегодня, 10 июля, когда вода, казалось бы, сошла, появились новые причины потопов – прорывы в прогнивших трубах. Коммунальная авария на Тимуровской улице стала третьей за сегодняшний день.

Прорыв трубы произошел вечером возле дома 30, корпус 1, на Тимуровской улице. Грязная вода, бурля, вылилась из люка и залила весь двор, а также немного проезжую часть. Местные жители с ужасом наблюдают за очередным «апокалипсисом».

На севере Петербурга прорвало трубу и затопило двор грязной водой .

- К такому гейзеру очень опасно приближаться, как это делает мальчик на видео. Струя может, как вверх бить, но также часть воды может уходить вбок, подмывая грунт под человеком! Лучше наблюдать за ним издалека, - заметил один из участников обсуждения в соцсети.

Несколькими часами ранее в соседнем Выборгском районе тоже прорвало трубу. Там залило проезжую часть на улице Есенина. Также днем, во время гидравлических испытаний теплосетей в Центральном районе, из-под земли вырвался огромный фонтан на улице Восстания и затопил дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU