2019-07-11T12:15:26+03:00
Общество

Суд зарегистрировал уголовное дело на бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в крупном размере
Петр КИБЕР
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Марата Оганесяна обвиняют в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.Марата Оганесяна обвиняют в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.Фото: Александр ГЛУЗ
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Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна и еще восьмерых фигурантов, которых обвиняют в мошенничестве в крупном размере, совершенным группой лиц.

- По версии следствия, Оганесян вступил в преступный сговор с группой лиц, целью которого было хищение средств при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате преступных действий, у застройщика - ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб», было похищено больше 50 миллионов рублей, 28 из которых легли в карман лично Оганесяну.

Сам бывший вице-губернатор Северной столицы вину полностью признал и выразил готовность возместить ущерб, вернув деньги потерпевшей стороне. Однако пока не смог этого сделать из-за ареста его счета в банке.

Напомним, что дело уже передавали в суд год назад, однако тогда его вернули в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

Согласно закону Оганесяну грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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