Дорожники оставили уток в Кудрово без пруда

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-11T15:48:01+03:00

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Утки, которые уютно обосновались в искусственно образовавшемся пруду в Кудрово, лишились своего нового дома. Сегодня, 11 июля, на Центральной улице дорожники перерыли незаконный проезд к автостоянке: из-за застоя воды там образовалась заводь, разрушающая основание дороги.

Рано утром на место прибыл экскаватор, ковш которого без труда достал из основания нелегальной дороги трубу. Ей дорожники загородили въезд на стоянку. Ранее с просьбой решить вопрос с нелегальным съездом в «Ленавтодор» обращались кудровские активисты. Дело в том, что владелец съезда не получил необходимые технических условий на обустройство дорог. А это подвергает опасности жизни водителей: машины выносят грязь на дорогу либо просто выезжают «в лоб» встречному движению.

Заводь осушили, убрав незаконный въезд / Фото: Администрация Ленобласти

Что же касается уток, в администрации Ленобласти заверили, что с ними все хорошо.

- С утками все нормально, мы их перенесли в другую лужу, - сообщили «КП-Петербург».

Где именно находится новый пруд для пернатых, в администрации не уточнили. Будем надеяться, что новая лужа им понравится и они удачно устроятся на этом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU