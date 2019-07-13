Глава Петербурга объявил выговор трем вице-губернаторам из-за ситуации в Муринском парке
Три вице-губернатора Петербурга: Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили взыскание от главы Северной столицы Александра Беглова из-за ситуации в Муринском парке. Здесь началась стройка спортивного комплекса «Нова Арена», против которой выступают местные жители.
- Сегодняшняя ситуация показала полное нарушение порядка реализации проекта. Он в обязательном порядке должен согласовываться с жителями и проходить общественные слушания, - приводит слова врио губернатора Санкт-Петербурга его пресс-служба.
Напомним, что против строительства нового спорткомплекса рядом с уже существующим резко протестуют жители Калининского района. Они считают, что в округе не так много зеленых зон, чтобы их застраивать.
После того, как в четверг, 11 июля, строители начали рубить деревья, больше сотни человек вышли протестовать и обратились к руководству района и города. Скандал дошел до ушей главы Петербурга. В итоге стройку приостановили до общественных слушаний, а три вице-губернатора получили выговор за то, что выпустили ситуацию из под контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU