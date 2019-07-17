Водоканал предупредил о возможных подтоплениях на улицах из-за дождей

СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-17T19:27:37+03:00

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Дождями до конца недели «обрадовали» петербуржцев синоптики. Согласно прогнозу, не только нынешняя среда, но и четверг, пятница, а также суббота с воскресеньем окажутся довольно мокрыми. Учитывая, что две прошлые недели город прилично затапливало, «Водоканал» обратился с предупреждением о возможных ЧП в случае ливней.

- Были проведены все необходимые работы по подготовке системы водоотведения к приему дождевой воды. В ближайшие дни на улицах города круглосуточно будут дежурить 17 аварийных бригад, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

На предприятии пообещали, что в случае необходимости еще 48 линейных бригад будут сняты с плановых работ и также направлены к местам подтоплений.

Напомним, что в начале и середине июля некоторые районы Петербурга что называется «поплыли». Особенно тяжко было на Парашютной улице, где тонули машины. В «Водоканале» объяснили ЧП тем, что ливневая канализация старая и не справляется с потоками воды.

В случае, если петербуржцы заметят потоп на своей улице, им надо звонить по телефону: 305-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU