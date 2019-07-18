Петербуржцам покажут проекты реконструкции Конюшенного ведомства

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-18T14:53:11+03:00

Здание Конюшенного ведомства планируют привести в порядок уже много лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Здание Конюшенного ведомства, расположенное в самом центре Петербурга, рядом со Спасом-на-Крови, давно пребывает в плачевном состоянии. Памятник архитектуры даже завешивали баннером во время проведения футбольного чемпионата мира, чтобы не пугать туристов. Но сейчас власти взялись за дело и намерены отдать строение в руки инвесторов для реконструкции. А чтобы все, и простые горожане узнали, как это будет, организована выставка проектов.

- С вариантами реновации памятника XVIII века смогут ознакомиться все желающие. На суд горожан представят пять концепций, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.

Само мероприятие также пройдет под эгидой правительства Северной столицы. Чиновники намеренно предложили потенциальным инвесторам представить макеты проектов реставрации, чтобы можно было наглядно понять, что они из себя представляют и выбрать лучший.

Напомним, что памятник архитектуры принадлежит авторству зодчих Николая Гербеля и Василия Стасова. Инвесторы планируют сделать здесь апарт-отель или выставочный центр. Объем вложений оценивается в 5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU