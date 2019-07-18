Путин одобрил введение электронных виз для иностранных гостей Петербурга

18 июля Санкт-Петербург принимал важное международное событие - Пленарное заседание Форума регионов России и Белоруссии. В его работе приняли участие главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. А после этого у российского лидера была беседа с врио губернатора Северной столицы, который рассказал о планах по развитию города. Одним из таких моментов стали электронные визы для иностранных туристов.

- Президент поддержал введение электронных виз для Петербурга и Ленинградской области и в скором времени подпишет соответствующий указ. Мы рассчитываем на увеличение турпотока до 12 миллионов человек в год, - рассказал журналистам Александр Беглов. - Я уверен, что это даст существенные поступления в казну города и области.

Но, разумеется, и кроме туризма главе Петербурга было что обсудить с президентом России, для которого город на Неве - родной.

Так, серьезно расширен перечень мер поддержки населения - бесплатный проезд в электричках, детские поликлиники с опережением темпов переходят на бережливые до конца года, расширено понятие «блокадник», чтобы большее количество людей смогло получать льготы.

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга рассказал Владимиру Путину об оптимизации расходов на услуги ЖКХ. Президент сказал, что это очень хорошая практика и пожелал успехов в этом направлении.

Арт-парк и Год памяти

Кроме того, темой для разговора с главой государства стало создание арт-парка на территории бывшего судебного квартала на проспекте Добролюбова. Комплекс зданий для размещения учреждений и служб Верховного суда России планировали построить на месте НИИ прикладной химии, однако позднее было решено превратить территорию в еще одну зону отдыха для горожан.

Владимир Путин одобрил идею создания арт-парка в Петербурге. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Сейчас в интернете открыт портал, где петербуржцы могут проголосовать за название парка и обсудить его концепцию.

- Я спросил у Владимира Владимировича, как он считает нужным назвать новый парк. Президент ответил, что в первую очередь стоит узнать мнение горожан, - сообщил Александр Беглов.

Пока в народном голосовании лидирует вариант «Тучков буян» по историческому наименованию местности.

И последней в списке, но не по значению, стала тема проведения в России Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В Петербурге намерены провести «Уроки блокады».

2 сентября во всех школах Северной столицы ученикам расскажут о героическом периоде в жизни города и напомнят историю военных подвигов. Проект может стать стартом хорошей и правильной традиции узнавать больше важного о Петербурге.