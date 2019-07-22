«И так сойдет»: Петербуржцы возмутились качеством ремонта станции метро «Академическая»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-22T15:16:27+03:00

Не прошло месяца с открытия обновленного вестибюля, а отделка уже отходил от стен [фото]

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Жители Петербурга сетуют на качество капитального ремонта на станции метро «Академическая», что на красной ветке подземки. Вестибюль был закрыт в течение одиннадцати месяцев и снова начал работать буквально недавно, 1 июля 2019 года. Новый эскалатор, аккуратный вестибюль. Однако меньше чем через месяц пассажиры начали подмечать, что элементы декора не очень хорошо прикреплены к стенам.

Волнистый уплотнитель балюстрадФото: СОЦСЕТИ

- Если кривые уплотнители балюстрад новых эскалаторов лишь эстетически намекают на не самое высокое качество работ, то опасно торчащие профили из нержавеющей стали, которые декорируют арки станции, могут не только порвать одежду пассажиров, но и нанести людям травмы, - рассказали активисты в группе «Красивый Петербург».

Между стеной колонны и стальным профилем отчетливо виден зазор в 1-2 сантиметра. В нем просвечиваются то ли камни, то ли остатки монтажной пены.

Металлические профили опасно отступают от стеныФото: СОЦСЕТИ

Проблема с отделкой новых или отремонтированных станций в Петербурге возникает уже не первый раз. «Исчезающие» панели на «Беговой» - еще одна городская загадка. Петербуржцы высказывают мнение, что у тех, кто делал ремонт отношение к своей работе, как у Вовки из Тридевятого царства - «И так сойдет».

Активисты выразили надежду, что свои ошибки и недочеты подрядчик быстро исправит, чтобы подземка была для пассажиров и безопасной, и эстетически приятной.

ИСТОЧНИК KP.RU