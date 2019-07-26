Подозреваемого в жестоком убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой арестовали
По громкому делу об убийстве в Петербурге 41-летней гражданской активистки Елены Григорьевой, которое произошло в ночь с 20 на 21 июля, сегодня, 26 июля, арестовали мужчину. Под подозрение попал ее 38-летний знакомый уроженец Киргизии, с которым перед самой смертью женщина отдыхала и выпивала. По версии следствия, жестокая расправа произошла из-за обычного пьяного бытового конфликта.
- Григорьева и ее 38-летний товарищ выпивали рядом с домом 11, корпус 2, по Пулковской улице. Между знакомыми начался какой-то конфликт и мужчина не менее восьми раз с особой жестокостью ударил ножом женщину. Раны пришлись на спину и лицо. Труп активистки смогли найти только вечером следующего дня, - рассказали в следственном комитете.
Следствие выяснило, что гражданин из Киргизии был ранее судим. Более того, в июле этого года он уже нападал на своих знакомых. У дома 5 по Московскому шоссе он пригрозил ножом петербуржцу, забрав у него вещи и деньги.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО и ожидает предъявление обвинения. Расследование продолжается.
Что же говоря о самой погибшей активистке, то она вела достаточно асоциальный образ жизни: участвовала во многих митингах и акциях, а также жаловалась на угрозы.
СК показал квартиру, в которой жила убитая гражданская активистка Елена Григорьева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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