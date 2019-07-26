Подозреваемого в жестоком убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой арестовали

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-26T18:10:15+03:00

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По громкому делу об убийстве в Петербурге 41-летней гражданской активистки Елены Григорьевой, которое произошло в ночь с 20 на 21 июля, сегодня, 26 июля, арестовали мужчину. Под подозрение попал ее 38-летний знакомый уроженец Киргизии, с которым перед самой смертью женщина отдыхала и выпивала. По версии следствия, жестокая расправа произошла из-за обычного пьяного бытового конфликта.

- Григорьева и ее 38-летний товарищ выпивали рядом с домом 11, корпус 2, по Пулковской улице. Между знакомыми начался какой-то конфликт и мужчина не менее восьми раз с особой жестокостью ударил ножом женщину. Раны пришлись на спину и лицо. Труп активистки смогли найти только вечером следующего дня, - рассказали в следственном комитете.

Следствие выяснило, что гражданин из Киргизии был ранее судим. Более того, в июле этого года он уже нападал на своих знакомых. У дома 5 по Московскому шоссе он пригрозил ножом петербуржцу, забрав у него вещи и деньги.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО и ожидает предъявление обвинения. Расследование продолжается.

Что же говоря о самой погибшей активистке, то она вела достаточно асоциальный образ жизни: участвовала во многих митингах и акциях, а также жаловалась на угрозы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722245" frameborder="0"></iframe> СК показал квартиру, в которой жила убитая гражданская активистка Елена Григорьева.

ИСТОЧНИК KP.RU