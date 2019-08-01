Температурный рекорд: Последний день июля 2019 года в Петербурге стал самым холодным в истории

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-01T10:55:24+03:00

Так холодно 31 июля в Северной столице не было с 1894 года

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Погода в Санкт-Петербурге летом 2019 года удивляет своей нестабильностью – бесконечные качели, то жара, то холод, и проливные дожди, а некоторые и вовсе видели снег. Вчера в среду, 31 июля, был побит настоящий температурный антирекорд. Синоптики зафиксировали на столбиках термометра отметку, которая оказалась ниже, чем в позапрошлом веке.

31 июля температура воздуха в Петербурге опустилась до 12 градусов по Цельсия и в течение всего дня даже и не думала подниматься. Метеослужба города утверждает, что это выдался самый холодный день за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице. Нечто походе было в далеком 1894 году. Тогда было зафиксировано 13,8 градусов.

Аномальное лето 2019 года запомнится и другим рекордом с положительным настроением. В этом году синоптики зарегистрировали самый жаркий июньский день в истории Северной столицы – плюс 30,8 градуса, абсолютный температурный рекорд.

Что касается последнего месяца лета, то он будет теплым, но не жарким. Первый день августа начался с пасмурной и сырой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU