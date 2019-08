Лидер Rammstein Тилль Линдеманн пообещал, что вернется в Петербург

5 Авг. 23:54 2019-08-06T00:01:48+03:00

В восторге от поездки в Санкт-Петербург группы Rammstein остались не только фанаты рок-звезд, но и лидер музыкантов Тилль Линдеманн. В Северной столице певец прокатился на речном трамвайчике и оценил архитектуру города, после чего сорвал овации на "Газпром-арене". Сейчас Линдеманн уже покинул Россию. Но в соцсетях он пообещал вернуться.

- St. Petersburg see you soon... (Санкт-Петербург, скоро увидимся), - написал в своем instagram Тилль Линдеманн.

Поклонники рок-группы встретили обещание звезды с восторгом.

till_lindemann_official St. Petersburg see you soon...

- Возвращайтесь скорее, пожалуйста, мы тут все в депрессию впали уже, Россия скучает, когда в ней нет "раммиков", - написали один из фанатов группы комментарий ко посту.

Правда, нашлись среди подписчиков Линдеманна и пессимисты.

- Вот всегда так говорите, а приезжаете через 7 лет, - не поверил обещанию другой комментатор.

Концерт рок-звезд прошел в Петербурге в День ВДВ. В честь этого Rammstein в синих беретах проплыли на надувной лодке по толпе фанатов.

