Лидер Rammstein Тилль Линдеманн пообещал, что вернется в Петербург
В восторге от поездки в Санкт-Петербург группы Rammstein остались не только фанаты рок-звезд, но и лидер музыкантов Тилль Линдеманн. В Северной столице певец прокатился на речном трамвайчике и оценил архитектуру города, после чего сорвал овации на "Газпром-арене". Сейчас Линдеманн уже покинул Россию. Но в соцсетях он пообещал вернуться.
- St. Petersburg see you soon... (Санкт-Петербург, скоро увидимся), - написал в своем instagram Тилль Линдеманн.
Поклонники рок-группы встретили обещание звезды с восторгом.
- Возвращайтесь скорее, пожалуйста, мы тут все в депрессию впали уже, Россия скучает, когда в ней нет "раммиков", - написали один из фанатов группы комментарий ко посту.
Правда, нашлись среди подписчиков Линдеманна и пессимисты.
- Вот всегда так говорите, а приезжаете через 7 лет, - не поверил обещанию другой комментатор.
Концерт рок-звезд прошел в Петербурге в День ВДВ. В честь этого Rammstein в синих беретах проплыли на надувной лодке по толпе фанатов.
В Санкт-Петербурге Раммштайн поздравили десантников с днём ВДВ.Андрей ГОРБУНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU