Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области

8 Авг. 19:26 2019-08-08T19:29:34+03:00

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Не успели все толком оправиться от новостей о пропаже петербургских туристов на Эльбрусе и в Белом море, как случилась новая беда. Четверка путешественников из Северной столицы пропала в районе закрытого города Заозерск в Мурманской области. О случившемся сообщили пользователи сообщества «Заозерск» ВКонтакте.

- Приехали из Санкт-Петербурга на рыбалку в пятницу, 2 августа, - обратилась за помощью к участникам группы Виктория Бородич. – Трое мужчин и женщина – жена одного из пропавших. С тех пор не выходят на связь с родными. Кто оформлял им пропуск – не знаем.

Также Виктория отметила, что один из туристов – офицер запаса, ранее служивший в Заозерске, и попросила подсказать телефон КПП, чтобы узнать, выезжала группа в сторону Санкт-Петербурга или нет. Родственники пропавших обратились в МЧС. Ответ из ведомства пока не поступил.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU