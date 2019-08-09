2019-08-09T23:07:18+03:00
Общество

В Смольном рассказали, как начисляли плату за ЖКХ в июле

В Петербурге произошло снижение установленных тарифов
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Средний счет в квитанциях для петербуржцев за июль составил 2968 рублей.Средний счет в квитанциях для петербуржцев за июль составил 2968 рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля в Петербурге, как и обещали, изменился размер платы за коммунальные услуги. Впервые в тарифной истории города произошло снижение ранее установленной платы за основные виды коммунальных услуг. Во время пресс-конференции в Жилищном комитете в пятницу, 9 августа, вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко особое внимание уделил этому вопросу.

- Средний платеж на оплату жилого помещения и коммунальные услуги вырос на 1,1%, а мог бы вырасти на 4,7%, - отметил Николай Бондаренко.

Так, средний счет в «розовых» квитанциях для петербуржцев за июль составил 2968 рублей. В пресс-службе Жилищного комитета напомнили, что снижение темпа роста тарифов стало возможным благодаря исключению необоснованных затрат ресурсоснабжающих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24