2019-06-03T20:19:57+03:00
Общество

Тарифы на ЖКУ в Петербурге с 1 июля 2019 года вырастут на полпроцента вместо пяти

А с 1 января 2020 года статус жителя блокадного Ленинграда распространят на тех, кто пробыл в городе-фронте хотя бы один день
Галина ЛЕСУНОВА
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Притормозить растущие тарифы удалось, в том числе, благодаря проверкам.Притормозить растущие тарифы удалось, в том числе, благодаря проверкам.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Вместо роста тарифов на «коммуналку» на четыре-пять процентов с 1 июля 2019 года квитанции подорожают всего на полпроцента. Об этом сообщили сегодня, 3 июня, на заседании в Смольном. Это первый случай в России, когда сам город заставляет ресурсников снижать свои затраты, не повышая тариф.

Невероятно - Смольный нашел возможность для снижения тарифов ЖКХ. За счет чего?

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– Это очень уважительная политика по отношению к жителям города, – отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. – Мы уже направили предписания и письма по всей стране, где подход Петербурга взят за основу. То, что удалось сделать в городе за несколько месяцев, – это настоящая революция не только в городе, но и в масштабах страны.

Притормозить растущие тарифы удалось, в том числе, благодаря проверкам. Так, визит инспекторов на «Водоканал» выявил многолетние завышения: ГУП закупал электроэнергию по цене, в среднем на 20 процентов выше рыночной, а потому переплачивал частной фирме полмиллиарда рублей в год. Естественно, все издержки сказывались на тарифе на воду. Проверка закончилась увольнением в марте гендиректора Евгения Целикова.

Новаторские идеи Петербурга заложили в проект федерального закона «Об основах государственного тарифного регулирования». Сейчас с правительством России прорабатывают и вопрос снижения минимального норматива потребления газа. Сейчас он завышен, но, если его доведут до реального фактического потребления, тарифы на газ в Петербурге могут снизиться на 20 процентов.

КОНКРЕТНО

Тарифы на ЖКУ в Санкт-Петербурге: насколько подорожает коммуналка с 1 июля 2019 года

Отопление и горячая вода – +0,6% вместо 3,3%

Холодная вода и водоотведение – +3,2% вместо 7%

В целом плата за ЖКУ – +0,4% вместо 4,3%

А В ЭТО ВРЕМЯ

Смольный снял четырехмесячный порог для жителей блокадного Ленинграда

На льготы, положенные жителям блокадного Ленинграда, смогут претендовать и те, кто пробыл в городе-фронте меньше четырех месяцев. Изменение в Социальный кодекс Петербурга поддержали сегодня, 3 июня, в Смольном.

Статус жителя блокадного Ленинграда ввели еще в советское время, к 45-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Тогда для получения статуса нужно было документально подтвердить, что пробыл в Ленинграде не меньше четырех месяцев, при этом никаких денежных выплат он не предполагал. Но в 1995-ом в силу вступил закон «О ветеранах», который распространил меры соцподдержки и на «ЖБЛ». А в 2007-ом блокадникам стали выплачивать вторую пенсию по инвалидности. С тех пор обращения в Смольный не утихают.

– В связи с предстоящим празднованием 75-й годовщины Победы необходимость пересмотра данной нормы приобретает особую актуальность, – отметили в Смольном. – Не дожидаясь изменений в федеральном законодательстве, вопрос предлагаем решить на региональном уровне.

С 1 января 2020 года к жителям блокадного Ленинграда отнесут тех, кто пробыл в окруженном городе хотя бы один день и при этом сейчас живет в Петербурге. Таким петербуржцам будет положена единовременная выплата в три тысячи рублей, путевки в санатории, бесплатный проезд в электричках. А инвалиды смогут получать ежемесячную выплату - по 5 000, 7 500 и 10 000 рублей, в зависимости от группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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