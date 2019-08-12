«Мать закатила истерику со скуки»: Священник, травмировавший малыша во время крещения в Гатчине, прокомментировал скандальный обряд

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-12T13:52:10+03:00

Священник из Гатчины отрицает, что покалечил младенца во время крещения Фото: скрин с видео

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Священник Игумен Фотий Мариенбургской церкви в петербургской Гатчине, которого отстранили от службы после скандального крещения, считает, что ничего криминального во время обряда не произошло. По мнению служителя храма, родители малыша, устроившего жуткий крик, лишь помешали крещению. Ведь, как считает Фотий, ребенок никаких травм не получил.

Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто, - заявил священник «Пятому каналу». – Ничего страшного не произошло. Воды ребенок не наглотался, об стенки купели не ударился.

Священник заверил, что за 26 службы насмотрелся подобного рода «эксцессы». По его словам, во время крещения дети часто «писаются и какаются», а некоторые родители и вовсе падают в обморок.

Тем временем, после крещения у малыша остались телесные повреждения: ссадины и ушибы. Мать ребенка обратилась в полицию.

- Я считаю, что маме просто скучно, - заявил священник. – У нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать.

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ИСТОЧНИК KP.RU