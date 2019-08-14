2019-08-14T21:08:21+03:00
Общество

Стали известны даты проведения ПМЭФ-2020

Северная столица примет мероприятие с 3 по 6 июня 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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ПМЭФ-2020 состоится с 3 по 6 июня.ПМЭФ-2020 состоится с 3 по 6 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Два месяца назад город на Неве принял Петербургский Международный экономический форум-2019. К масштабному мероприятию следующего года начали готовиться уже сейчас. И стала известна дата проведения ПМЭФ-2020. Так, многочисленные гости форума, в том числе из разных стран мира, прибудут в Петербург с 3 по 6 июня. Именно на эти даты намечено событие в следующем году. Об этом стало известно из информации на официальном сайте ПМЭФ.

Напомним, что в 2019 году в рамках форума всего было подписано 745 соглашений на сумму 3 триллиона 271 миллиард рублей. Из них 27 заключил Петербург - на 182,4 миллиарда рублей. Кроме того, в этом году на масштабное мероприятие в Петербурге прибыло рекордное количество гостей - больше 19 тысяч человек из 145 стран мира. ПМЭФ-2019 прошел в Северной столице с 6 по 8 июня. За три дня на полях форума состоялось более несколько сотен мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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