Итоги ПМЭФ-2019: Петербург заключил 27 соглашений на 182,4 миллиарда рублей
Петербург подводит итоги Международного экономического форума, который прошел в «Экспофоруме» 6-8 июня. Всего за три дня, не считая «нулевого», город успел заключить 27 соглашений, по которым в Петербург инвестируют 182,4 миллиарда рублей.
– Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции, – пояснил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Самое главное, что эти деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам – дороги, социальные объекты, здравоохранение, энергетику, создание новых рабочих мест.
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ДОРОГИ
Большую часть суммы инвестируют в дороги, причем половину из 180 миллиардов займут вложения в железнодорожный транспорт. С «РЖД» подписали соглашение на пять лет и 88 миллиардов рублей. На эти деньги и за это время будут развивать транспортный узел Петербурга в целом и отдельные направления в частности. В их числе – высокоскоростная связь с пригородами, новый подвижной состав, строительство терминально-логистического центра «Бронка».
20 миллиардов рублей предполагают потратить на развязку, которая обеспечит примыкание ВСД к Витебскому проспекту.
БОЛЬНИЦЫ
На втором месте по объему инвестиций – медицина. 10,6 миллиарда рублей инвесторы вложат в клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов и центр паллиативной медицинской помощи в Колпино. Еще столько же потратят на перинатальный центр в Калининском районе. Деньги пойдут на строительство новых корпусов.
10,3 миллиарда рублей отдадут на создание новых предприятий, в том числе фармацевтических, в особой экономической зоне Петербурга, которую расширят на 35 гектаров.
Еще инвесторы помогу построить в городе консультативно-диагностический центр, центр дистанционной лучевой терапии и пансионат для пожилых.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
«Бронзу» по инвестициям заслужили теплосети Петербурга. В них «ТГК-1» вложит не менее 14 миллиардов рублей.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Самыми затратными объектами промышленности станут терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории «Большого порта «Санкт-Петербург» (6,5 миллиарда инвестиций), который будут реконструировать, и новый оптово-распределительный продуктовый торговый центр в Шушарах (2,4 миллиарда).
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Миллиард рублей направят на новое городское пространство в Пушкинском районе. Обещают применить «умные» решения.
НАУКА
Петербург, «Газпром нефть», ИТМО, «Политех» и «ЛЭТИ» создадут научно-образовательный центр мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности». А НИУ ВШЭ поможет городу с социально-экономическими программами и подготовкой кадров для органов власти, предприятий и организаций.
ЭКОЛОГИЯ
Наконец, полигон «Красный Бор» официально полностью передали в ведение Министерства природных ресурсов России. Теперь можно рассчитывать, что один из крупнейших химических могильников в истории действительно рекультивируют.
МОРСКОЙ ТУРИЗМ
Пассажирский порт «Морской фасад», «Совкомфлот» и Правительство Калининградской области будут развивать морской круизный туризм на Балтике. А «Газпром» и Яхт-клуб Петербурга возьмутся за парусный спорт в городе: будут создавать инфраструктуру, подходящую для регат международного уровня.
А ЧТО ЕЩЕ?
На полях ПМЭФ-2019 Александр Беглов успел переговорить с министрами Максимом Орешкиным (экономическое развитие), Евгением Дитрихом (транспорт) и Михаилом Котюковым (наука), а также детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Рабочие встречи прошли и с главами «ВТБ» Андреем Костиным и «Сколково» Виктором Вексельбергом. Собеседниками врио губернатора Петербурга стали глава Сербии, старший государственный министр Сингапура, а также председатель Правительства Чечни, главы Кемеровской, Орловской, Калининградской областей и Ингушетии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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