2019-06-09T16:17:22+03:00
Общество

Итоги ПМЭФ-2019: Петербург заключил 27 соглашений на 182,4 миллиарда рублей

Инвесторы построят в городе дороги, больницы и инженерные коммуникации
Анна ПОСЛЯНОВА
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Почти половина суммы уйдет на железные дороги.Почти половина суммы уйдет на железные дороги.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург подводит итоги Международного экономического форума, который прошел в «Экспофоруме» 6-8 июня. Всего за три дня, не считая «нулевого», город успел заключить 27 соглашений, по которым в Петербург инвестируют 182,4 миллиарда рублей.

– Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции, – пояснил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Самое главное, что эти деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам – дороги, социальные объекты, здравоохранение, энергетику, создание новых рабочих мест.

В Петербурге официально открылся ПМЭФ 2019.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

ДОРОГИ

Большую часть суммы инвестируют в дороги, причем половину из 180 миллиардов займут вложения в железнодорожный транспорт. С «РЖД» подписали соглашение на пять лет и 88 миллиардов рублей. На эти деньги и за это время будут развивать транспортный узел Петербурга в целом и отдельные направления в частности. В их числе – высокоскоростная связь с пригородами, новый подвижной состав, строительство терминально-логистического центра «Бронка».

20 миллиардов рублей предполагают потратить на развязку, которая обеспечит примыкание ВСД к Витебскому проспекту.

БОЛЬНИЦЫ

На втором месте по объему инвестиций – медицина. 10,6 миллиарда рублей инвесторы вложат в клинический онкологический диспансер на проспекте Ветеранов и центр паллиативной медицинской помощи в Колпино. Еще столько же потратят на перинатальный центр в Калининском районе. Деньги пойдут на строительство новых корпусов.

10,3 миллиарда рублей отдадут на создание новых предприятий, в том числе фармацевтических, в особой экономической зоне Петербурга, которую расширят на 35 гектаров.

Еще инвесторы помогу построить в городе консультативно-диагностический центр, центр дистанционной лучевой терапии и пансионат для пожилых.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

«Бронзу» по инвестициям заслужили теплосети Петербурга. В них «ТГК-1» вложит не менее 14 миллиардов рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Самыми затратными объектами промышленности станут терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории «Большого порта «Санкт-Петербург» (6,5 миллиарда инвестиций), который будут реконструировать, и новый оптово-распределительный продуктовый торговый центр в Шушарах (2,4 миллиарда).

Первый день ПМЭФ 2019: Чем удивляли гостей форума.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Миллиард рублей направят на новое городское пространство в Пушкинском районе. Обещают применить «умные» решения.

НАУКА

Петербург, «Газпром нефть», ИТМО, «Политех» и «ЛЭТИ» создадут научно-образовательный центр мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности». А НИУ ВШЭ поможет городу с социально-экономическими программами и подготовкой кадров для органов власти, предприятий и организаций.

ЭКОЛОГИЯ

Наконец, полигон «Красный Бор» официально полностью передали в ведение Министерства природных ресурсов России. Теперь можно рассчитывать, что один из крупнейших химических могильников в истории действительно рекультивируют.

МОРСКОЙ ТУРИЗМ

Пассажирский порт «Морской фасад», «Совкомфлот» и Правительство Калининградской области будут развивать морской круизный туризм на Балтике. А «Газпром» и Яхт-клуб Петербурга возьмутся за парусный спорт в городе: будут создавать инфраструктуру, подходящую для регат международного уровня.

А ЧТО ЕЩЕ?

На полях ПМЭФ-2019 Александр Беглов успел переговорить с министрами Максимом Орешкиным (экономическое развитие), Евгением Дитрихом (транспорт) и Михаилом Котюковым (наука), а также детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Рабочие встречи прошли и с главами «ВТБ» Андреем Костиным и «Сколково» Виктором Вексельбергом. Собеседниками врио губернатора Петербурга стали глава Сербии, старший государственный министр Сингапура, а также председатель Правительства Чечни, главы Кемеровской, Орловской, Калининградской областей и Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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