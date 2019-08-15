2019-08-15T19:09:51+03:00
Общество

Археологические раскопки задержат трамвай на Среднеохтинском проспекте

Открытие движения после реконструкции отложено как минимум до сентября
Петр КИБЕР
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Из-за раскопок древнего города Ниен, трамваи на Среднеохтинском проспекте пустят не раньше 1 сентября. Фото: gov.spb.ruИз-за раскопок древнего города Ниен, трамваи на Среднеохтинском проспекте пустят не раньше 1 сентября. Фото: gov.spb.ru
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Неожиданное открытие строителей, которые занимаются реконструкцией трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте как минимум до осени отложило рестарт движения трамваев. Раскопанные остатки древнего шведского города Ниен, который стоял на правом берегу реки Охты теперь изучают археологи. А ремонтникам дали отпуск. До осени.

- Реконструкция путей приостановлена. Трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте будет закрыто до 1 сентября, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, что неожиданное археологическое открытие было сделано в самом конце июля. О том, что кирпичная кладка - не просто строительный мусор, а фундаменты шведских построек времен позднего средневековья, стало известно после приезда археологов.

Первоначально раскопки планировали завершить к 12 августа, но потом стало понятно, что весь культурный слой ученые изучить не успеют. Работы продлили до 1 сентября. Трамвай, соответственно, пустят уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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