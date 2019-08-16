Карета потеряла колеса и лошадей на набережной Невы

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-16T17:04:55+03:00

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Чего только не увидишь в Санкт-Петербурге. То тургеневские барышни со смартфонами разъезжают на метро, то культурные утки по пешеходному переходу отправляются на променад в Летний сад. Сегодня, 16 августа, произошло ДТП, которое горожане назвали «типичным для Петербурга»: на набережной Невы на Васильевском острове развалилась на части карета.

- Как не хватает комментария: стою на набережной, нужна «запаска» - 35 сантиметров радиус, - шутят подписчики в социальной сети «ВКонтакте».

По всей видимости, карета ни с кем не сталкивалась, а развалилась по частям сама: кони куда-то сбежали, колеса отвалились и укатились, а сама повозка завалилась на бок. Куда делись из кареты «царские особы», остается тайной. Возможно, этот процесс распадения, один из видов того, как карета обратно трансформируется в тыкву.

Благо, в это время набережная пуста и карета особо не мешает проезду. Сейчас транспорт пытаются закрепить на эвакуаторе и отвезти на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU