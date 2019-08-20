80-летнюю нелегалку из Китая нашли мертвой на окраине Петербурга

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-20T12:03:40+03:00

Не все многочисленные туристы из Китая возвращаются на родину. Некоторые живут и умирают в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка приехала в город на Неве четыре года назад как туристка и жила у дочки с зятем

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Петербург постепенно становится местом отдыха и проживания китайцев. Граждане КНР не только любят гулять по городу на Неве как туристы, но скупают здесь недвижимость, открывают бизнес, оседают и перевозят пожилых родственников. Умирают они также под небом Северной столицы.

- В квартире на улице Седова в Невском районе Санкт-Петербурга 19 августа скончалась гражданка Китая, нелегально проживавшая на территории России уже 4 года. Женщине было 80 лет, - пишут «Невские новости».

Известно, что женщина приехала в Россию в 2015 году по туристической визе, но домой так и не вернулась. Все эти годы она жила на съемной квартире у дочери и зятя - также уроженцев Китая.

О смерти пожилой тещи в полицию сообщил зять. Сейчас тело женщины отправлено в морг, причины и обстоятельства смерти устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU