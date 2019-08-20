В гости к «Шерлоку Холмсу»: Дачу Гаусвальд откроют для посетителей
Исторический особняк на Крестовском острове, известный каждому петербуржцу по съемкам фильма про «Шерлока Холмса», теперь можно осмотреть собственными глазами. После масштабной реставрации дачу Гаусвальд открыли для посетителей.
- Да, это возможно, но по согласованию с собственником, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Напомним, что особняк в стиле модерн построен в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. В 1910-1916 годах здание дополнили надстройки и пристройки.
После революции здесь размещалась детская колония имени Луначарского, а позднее - профилакторий Ленинградского металлического завода. Особняк известен по фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» как дом Ирен Адлер (серия «Скандал в Богемии»), а также по картинам «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь».
В начале 2000-х дача оказалась заброшенной и полуразрушенной. Реставрация началась в 2017 году. Специалисты восстановили большую часть оригинальных деревянных конструкций и выкрасили здание в исторический оливковый цвет.
Такой, уже без лесов, дача стала теперь.Фото: Полина ЖУКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU