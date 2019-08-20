В гости к «Шерлоку Холмсу»: Дачу Гаусвальд откроют для посетителей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-20T12:55:47+03:00

Такой дача Гаусвальд была до реконструкции. Фото: Тимур ХАНОВ

Отреставрированный особняк можно посмотреть по договоренности с владельцем

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Исторический особняк на Крестовском острове, известный каждому петербуржцу по съемкам фильма про «Шерлока Холмса», теперь можно осмотреть собственными глазами. После масштабной реставрации дачу Гаусвальд открыли для посетителей.

- Да, это возможно, но по согласованию с собственником, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Напомним, что особняк в стиле модерн построен в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. В 1910-1916 годах здание дополнили надстройки и пристройки.

После революции здесь размещалась детская колония имени Луначарского, а позднее - профилакторий Ленинградского металлического завода. Особняк известен по фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» как дом Ирен Адлер (серия «Скандал в Богемии»), а также по картинам «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь».

В начале 2000-х дача оказалась заброшенной и полуразрушенной. Реставрация началась в 2017 году. Специалисты восстановили большую часть оригинальных деревянных конструкций и выкрасили здание в исторический оливковый цвет.

Такой, уже без лесов, дача стала теперь.Фото: Полина ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU