2019-08-21T19:16:42+03:00
Общество

В Петербурге могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог

Такие обязательства помогут повысить гарантийный срок на выполненные работы
Евгения МОСКВИНА
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В Смольном планируют перейти на трехлетние контракты с подрядчиками, которые занимаются ремонтом дорог.В Смольном планируют перейти на трехлетние контракты с подрядчиками, которые занимаются ремонтом дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном прорабатывают вопрос о заключении трехлетних контрактов на ремонт дорог. Об этом рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании в Смольном во вторник, 20 августа. Увеличение срока контракта с подрядчиками с одного года до трех лет сможет также увеличить гарантийный срок на выполненные работы.

Как отметил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, до этого момента в Северной столице опасались перехода на долгосрочные контракты из-за недобросовестных подрядчиков. Они могли сорвать сроки работ. Но сейчас ситуация на рынке изменилась.

- У нас в городе сложилась благоприятная ситуация. Все подрядные организации у нас сейчас - одни из лучших в России. Крупнейшие, с историей, надежные. С ними нам не страшно проводить конкурсы на три года, - рассказал Сергей Харлашкин.

Кроме того, Александра Беглов отметил, что в 2020 году количество дорог в нормативном состоянии должно составить в Петербурге 71 процент. А также повысить их гарантийный срок службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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