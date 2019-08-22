Российские врачи провели в Турции консилиум по состоянию девочки, пострадавшей в бассейне отеля

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-22T16:57:51+03:00

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Несколько минут назад завершился консилиум петербургских и турецких врачей в городе Денизли. Напомним, там в одной из больниц находится 12-летняя Алиса Адамова, которая 18 августа пострадала во время купания в бассейне в отеле Sunhill. Девочка получила множественные ушибы, повреждения легких, печени и мозга. Мы подробно рассказывали об этой трагедии ранее. Состояния девочки остается тяжелым, в сознание она все еще не пришла.

- Пообщались с врачами, - рассказал отец Алисы Андрис Лейкуцис. – Ждем стабилизации состояния.

Как мы уже писали, во время вчерашнего телемоста, организованного Смольным, специалисты рассказали, что состояния Алисы не позволяет перевозить ее даже из отделения в отделение в пределах одной клиники. Из-за этого девочке до сих пор не сделали МРТ и КТ – обследования, которые позволили бы понять, насколько сильно поврежден ее мозг. Вероятнее всего, в ближайшее время ситуация не изменится.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU