2019-08-22T17:54:02+03:00
Общество

Девочка нетраспортабельна: Петербургские врачи подтвердили состояние юной пациентки, захлебнувшейся в бассейне турецкого отеля

Пока ребенка нельзя будет везти в Петербург, российские медики останутся вместе с ней
Петр КИБЕР
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Петербургские врачи осмотрели девочку, которая едва не утонула в турецком отеле. Пока состояние Алисы остается крайне тяжелым.Петербургские врачи осмотрели девочку, которая едва не утонула в турецком отеле. Пока состояние Алисы остается крайне тяжелым.Фото: СОЦСЕТИ
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Петербургские врачи-реаниматологи осмотрели 12-летнюю Алису, которая едва не утонула в бассейне отеля на отдыхе в Турции. Девочка, которая пробыла под водой около пяти минут из-за того, что ее руку засосало в дренажную трубу, находится в коме. Перевезти домой ее пока не могут.

- Выводы сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга подтвердились: состояние пациентки крайне тяжелое, относительно стабильное. Больная нетранспортабельна, -сообщает источник «Комсомолки» в Смольном.

Петербургские медики, которые прилетели в Турцию утром 22 августа, днем встретились с коллегами, осмотрели юную пациентку и согласились с ее лечащими врачами.

Вечером будет предпринята попытка выяснить удалось ли преодолеть повреждения легких. Если да, то врачи попробуют удалить дренажи из плевральных полостей, чтобы попытаться отвезти пациентку на компьютерную томографию и МРТ. Это необходимо для оценки состояния ее внутренних органов и головного мозга.

Пока ситуация не проясниться, российские врачи останутся в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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