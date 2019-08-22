Девочка нетраспортабельна: Петербургские врачи подтвердили состояние юной пациентки, захлебнувшейся в бассейне турецкого отеля
Петербургские врачи-реаниматологи осмотрели 12-летнюю Алису, которая едва не утонула в бассейне отеля на отдыхе в Турции. Девочка, которая пробыла под водой около пяти минут из-за того, что ее руку засосало в дренажную трубу, находится в коме. Перевезти домой ее пока не могут.
- Выводы сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга подтвердились: состояние пациентки крайне тяжелое, относительно стабильное. Больная нетранспортабельна, -сообщает источник «Комсомолки» в Смольном.
Петербургские медики, которые прилетели в Турцию утром 22 августа, днем встретились с коллегами, осмотрели юную пациентку и согласились с ее лечащими врачами.
Вечером будет предпринята попытка выяснить удалось ли преодолеть повреждения легких. Если да, то врачи попробуют удалить дренажи из плевральных полостей, чтобы попытаться отвезти пациентку на компьютерную томографию и МРТ. Это необходимо для оценки состояния ее внутренних органов и головного мозга.
Пока ситуация не проясниться, российские врачи останутся в Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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