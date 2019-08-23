2019-08-23T10:32:08+03:00
Происшествия

Масштабный пожар на Складской улице все еще тушат: Идет проливка завалов

Несколько часов огонь бушевал на площади в 4 тысячи квадратных метров [видео]
Петр КИБЕР
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Пожарные продолжают работу на Складской улице, где полыхали 4 тысячи квадратных метров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПбПожарные продолжают работу на Складской улице, где полыхали 4 тысячи квадратных метров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб
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Петербургские пожарные продолжают работать на месте самого серьезного за последние годы возгорания. Промышленные помещения в здании на Складской улице проливают водой. Тушили открытый огонь больше 12 часов.

- Открытое горение ликвидировано в 8:13 23 августа. Сейчас на месте работают 24 личного состава и 5 единиц техники. Идет проливка очагов тления на пощади 50 квадратных метров, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» начальник пресс-службы городского управления МЧС Андрей Литовка.

Надо сказать, что возгорание на Складской улице стало сильнейшим за последние годы. В пиковый момент здесь полыхало 4 тысяч квадратных метров площади, а с огнем, по пятому номеру сложности, боролись 224 бойца и 49 единиц техники.

По предварительным данным, огонь в здании, где находились 40 компаний-арендаторов, вспыхнул в цеху по производству свечей. Из 200 эвакуированных человек пострадали двое.

Начавшийся в 14:10 22 августа пожар, удалось локализовать лишь к 23:30. Только глубокой ночью открытый огонь практически побороли, а окончательно пламя «убили» уже следующим утром. Работы на месте происшествия продолжаются.

На Складской улице в Петербурге по повышенному номеру тушат склады.Видео: ГУ МЧС России по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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