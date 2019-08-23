Масштабный пожар на Складской улице все еще тушат: Идет проливка завалов
Петербургские пожарные продолжают работать на месте самого серьезного за последние годы возгорания. Промышленные помещения в здании на Складской улице проливают водой. Тушили открытый огонь больше 12 часов.
- Открытое горение ликвидировано в 8:13 23 августа. Сейчас на месте работают 24 личного состава и 5 единиц техники. Идет проливка очагов тления на пощади 50 квадратных метров, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» начальник пресс-службы городского управления МЧС Андрей Литовка.
Надо сказать, что возгорание на Складской улице стало сильнейшим за последние годы. В пиковый момент здесь полыхало 4 тысяч квадратных метров площади, а с огнем, по пятому номеру сложности, боролись 224 бойца и 49 единиц техники.
По предварительным данным, огонь в здании, где находились 40 компаний-арендаторов, вспыхнул в цеху по производству свечей. Из 200 эвакуированных человек пострадали двое.
Начавшийся в 14:10 22 августа пожар, удалось локализовать лишь к 23:30. Только глубокой ночью открытый огонь практически побороли, а окончательно пламя «убили» уже следующим утром. Работы на месте происшествия продолжаются.
На Складской улице в Петербурге по повышенному номеру тушат склады.Видео: ГУ МЧС России по СПб
ИСТОЧНИК KP.RU