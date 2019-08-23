2019-08-23T20:28:11+03:00
Общество

Состояние улучшилось: Пострадавшую в бассейне турецкого отеля петербурженку осмотрели врачи из России

В ближайшее время Алисе Адамовой проведут компьютерную томографию
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Специалисты до сих пор не знают, как сильно поврежден мозг Алисы - из-за тяжелого состояния девочке не сделали МРТ и КТ.Специалисты до сих пор не знают, как сильно поврежден мозг Алисы - из-за тяжелого состояния девочке не сделали МРТ и КТ.
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Врачи продолжают бороться за жизнь 12-летней Алисы Адамовой, пострадавшую в бассейне турецкого отеля. Девочку затянуло в трубу, из-за чего она получила серьезные травмы. С 18 августа Алиса находится в коме, все эти дни медики оценивали ее состояние как тяжелое.

22 августа на помощь турецким коллегам приехали специалисты из Петербурга, однако осмотреть Алису они смогли лишь на следующий день.

- Все это время местные врачи ссылались на организационные трудности при предоставлении доступа детским реаниматологам из Петербурга к пострадавшей, - сообщили в Смольном. - В результате внесенной коррекции терапии, согласованной российскими и турецкими медиками, удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и некоторое снижение сердечной недостаточности.

В ближайшее время врачи планируют отправить Алису на компьютерную томографию. Раньше это было невозможно из-за состояния пострадавшей.

- Турецкие коллеги выразили готовность выполнить это исследование либо сегодня ночью, либо завтра утром, - сообщают в пресс-службе правительства Петербурга. - Утром 24 августа запланирован повторный контакт российских и турецких специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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