2019-08-24T19:26:44+03:00
Спорт

Семака не хватило: «Зенит» без главного тренера проиграл «Уфе»

Выездной матч закончился поражением со счетом 1:0 в пользу хозяев
Петр КИБЕР
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Семака нет - "Зенит" проиграл.Семака нет - "Зенит" проиграл.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне 2019/20 Российской премьер-лиги. В выездном матче против «Уфы» забить смогли только хозяева. На 79-й минуте Андрея Лунева огорчил Даниил Фомин. Сине-бело-голубые пытались отыграться, но тщетно. Возможно им не хватило Сергея Семака, который наблюдал за игрой с трибун.

Руководил действиями зенитовцев помощник главного тренера петербуржцев Игорь Симутенков. Он вынужденно подменял наставника команды, дисквалифицированного за «козлов».

Еще три дня назад Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по нескольким матчам, среди которых оказалась и игра «Зенита» с «Ахматом». Тогда на «Газпром Арене» сине-бело-голубые не смогли победить неуступчивого соперника. Впрочем, судья встречи не засчитал два гола петербуржцев и не назначил один пенальти в их пользу.

Это очень не понравилось тренерам «Зенита». После игры они подошли к бригаде рефери выразить недовольство. Беседа прошла в «дружеской» атмосфере, а в телевизионный эфир попала фраза Семака: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Итогом стал штраф в 100 тысяч и дисквалификация на одну встречу. Ее то «Зенит» и проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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