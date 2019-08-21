2019-08-21T20:18:23+03:00
Спорт

Наказан за «козлов»: Сергей Семак дисквалифицирован на два матча –один реально и один условно

Кроме того, за стычку болельщиков с бойцами ОМОН, оштрафован и условно дисквалифицирован стадион «Зенита»
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Сергей Семак пропустит матч с "Уфой" Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"Сергей Семак пропустит матч с "Уфой" Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Спорное судейство, конечно, может вывести из себя кого угодно. Но за слова, пусть сказанные не для эфира, приходится отвечать. Так, в среду 21 августа, решили члены контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Дзюба, Семак и козлы

00:00
00:00

Напомним, скандал случился после матча с «Ахматом», который прошел в минувшую субботу в Санкт-Петербурге. Один из тренеров «Зенита» Вильяма де Оливейра попытался эмоционально выяснить отношения с главным арбитром матча Алексеем Матюниным. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак буквально оттолкнул от судьи своего помощника, при этом произнеся фразу, которую услышали все зрители телетрансляции.

«Не надо с этими козлами разговаривать».

Уже на следующий день, погасив эмоции, Семак публично извинился на своей странице в соцсети.

«Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть».

Тем не менее, этот эпизод стал поводом для разбирательств на заседании КДК. За «оскорбление официальных лиц матча» - так звучит трактовка ситуации – Семак отправился в Москву извиняться лично. И это, кстати, было первая за всю его игровую и тренерскую карьеру посещение КДК.

Члены комиссии приняли во внимание и безупречную репутацию Сергея Богдановича, и то, что он к этому моменту уже принес извинения.

- Он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину, - рассказал на пресс-конференции глава КДК РФС Артур Григорьянц. – По словам Семака, он пытался сам несколько раз позвонить арбитру, но тот не брал трубку.

В итоге судейский корпус и сам Матюнин извинение приняли. Но наказание все равно последовало.

- Проступок совершен и носит серьезный характер, - говорит Григорьянц.- Это оскорбление официальных лиц матча. За это Сергей Семак дисквалифицирован на два матча Чемпионата России: один – реально, второй – условно с испытательным сроком до конца сезона. Также Сергей Семак оштрафован на сто тысяч рублей.

Таким образом, 24 августа, в «Уфе», Семак не сможет наблюдать за сражением своего бывшего и нынешнего клубов с тренерской скамейки. Но к 1 сентября, когда сине-бело-голубые принимают в Петербурге «Спартак», он уже вновь вернется в игру.

Драка ОМОНа и футбольных фанатов на стадионе в Санкт-Петербурге.Источник видео - https://twitter.com/i/status/1157740766225207298.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дисквалификацию, правда условную, получил и стадион «Зенита». На заседании КДК вспомнили события четвертого тура, а именно драку с ОМОНом, которую фанаты устроили в перерыве игры с «Краснодаром» 3 августа.

- Конфликт с произошел из-за неправомерных действий болельщиков «Зенита», - рассказал журналистам о результатах расследования Артур Григорьянц. - Они причинили вред имуществу стадиона, сломали ограждения.

Для болельщиков-дебоширов инцидент закончился уголовными делами, а для «Зенита» - штрафом: на сто тысяч рублей за «необеспечение безопасности» и на триста тысяч – за «неправомерные действия зрителей».

- Кроме того, клуб обязан провести один домашний матч без зрителей условно, - добавил Григорьянц. – Испытательный срок установлен до конца сезона. Если нарушения повторятся, к клубу применят более жесткие санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дзюбе грозит дисквалификация за длинный язык

Матч чемпионата России по футболу «Зенит» - «Ахмат» (0:0) запомнится не забитыми голами, а яркими высказываниями и даже оскорблениями в адрес арбитров (подробности)

Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Амкара» и «Тосно»

Фанатка «Зенита», чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева хлестко высказалась о работе судейской бригады во главе с арбитром Алексеем Матюниным во время игры сине-бело-голубых с «Ахматом» (подробности)

Боярский – о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер»

Главный болельщик сине-бегло-голубых уверен, что справедливость на стороне игроков (читать дальше)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Новости 24
Центр «Велес» просит помощи на строительство дома для медведей
В ноябре между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Сапсаны»
В Петербурге могут перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог
Миниатюры из ларца императрицы Марии Федоровны пополнили коллекцию Царского села
Юные археологи нашли вековую кладку на даче Головина в Петербурге
Суд дал 2,5 года тюрьмы сыну мигранта из Африки, который обокрал звезду сериала «Сладкая жизнь»
В шалаше рядом с военным городком под Гатчиной нашли задушенную женщину
Фонтан грязи и воронка в два метра: У метро "Дыбенко" прорвало трубу с горячей водой
Петербургские гаишники помогли женщине попасть в роддом
Это была мечта моего отца: Даниил Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Транспортировать в Россию - опасно: Главврач турецкой клинике рассказал о состоянии девочки, которую засосало в трубу в бассейне
На нефтезаводе в Киришах разбился промышленный альпинист
В ЗакСе рассмотрят законопроект об улучшении жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами
В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом
В Петербурге проверили систему оповещения
Хулиганы избившие прохожего на могиле Виктора Цоя, попали в руки полиции
В Петербург стало приезжать больше бразильцев
Наследник «Тосно» сыграет в матче Кубка России по футболу
В Вырице в три часа ночи мигрант отобрал у местного жителя велосипед и 300 рублей
На Ленинском проспекте двое безработных со «стволом» просили телефончик у девушек
«Теплосеть» проведет повторные испытания в Невском районе
В ДТП на Мурманском шоссе у фуры оторвало кабину
Под Всеволожском в ДТП погиб мотоциклист
Семак лично приедет в Москву просить прощения за «козлов»
Прогноз погоды на 21 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно и небольшой дождь
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди