Наказан за «козлов»: Сергей Семак дисквалифицирован на два матча –один реально и один условно

Спорное судейство, конечно, может вывести из себя кого угодно. Но за слова, пусть сказанные не для эфира, приходится отвечать. Так, в среду 21 августа, решили члены контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Дзюба, Семак и козлы 00:00 00:00

Напомним, скандал случился после матча с «Ахматом», который прошел в минувшую субботу в Санкт-Петербурге. Один из тренеров «Зенита» Вильяма де Оливейра попытался эмоционально выяснить отношения с главным арбитром матча Алексеем Матюниным. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак буквально оттолкнул от судьи своего помощника, при этом произнеся фразу, которую услышали все зрители телетрансляции.

«Не надо с этими козлами разговаривать».

Уже на следующий день, погасив эмоции, Семак публично извинился на своей странице в соцсети.

«Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть».

Тем не менее, этот эпизод стал поводом для разбирательств на заседании КДК. За «оскорбление официальных лиц матча» - так звучит трактовка ситуации – Семак отправился в Москву извиняться лично. И это, кстати, было первая за всю его игровую и тренерскую карьеру посещение КДК.

Члены комиссии приняли во внимание и безупречную репутацию Сергея Богдановича, и то, что он к этому моменту уже принес извинения.

- Он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину, - рассказал на пресс-конференции глава КДК РФС Артур Григорьянц. – По словам Семака, он пытался сам несколько раз позвонить арбитру, но тот не брал трубку.

В итоге судейский корпус и сам Матюнин извинение приняли. Но наказание все равно последовало.

- Проступок совершен и носит серьезный характер, - говорит Григорьянц.- Это оскорбление официальных лиц матча. За это Сергей Семак дисквалифицирован на два матча Чемпионата России: один – реально, второй – условно с испытательным сроком до конца сезона. Также Сергей Семак оштрафован на сто тысяч рублей.

Таким образом, 24 августа, в «Уфе», Семак не сможет наблюдать за сражением своего бывшего и нынешнего клубов с тренерской скамейки. Но к 1 сентября, когда сине-бело-голубые принимают в Петербурге «Спартак», он уже вновь вернется в игру.

Драка ОМОНа и футбольных фанатов на стадионе в Санкт-Петербурге.Источник видео - https://twitter.com/i/status/1157740766225207298.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дисквалификацию, правда условную, получил и стадион «Зенита». На заседании КДК вспомнили события четвертого тура, а именно драку с ОМОНом, которую фанаты устроили в перерыве игры с «Краснодаром» 3 августа.

- Конфликт с произошел из-за неправомерных действий болельщиков «Зенита», - рассказал журналистам о результатах расследования Артур Григорьянц. - Они причинили вред имуществу стадиона, сломали ограждения.

Для болельщиков-дебоширов инцидент закончился уголовными делами, а для «Зенита» - штрафом: на сто тысяч рублей за «необеспечение безопасности» и на триста тысяч – за «неправомерные действия зрителей».

- Кроме того, клуб обязан провести один домашний матч без зрителей условно, - добавил Григорьянц. – Испытательный срок установлен до конца сезона. Если нарушения повторятся, к клубу применят более жесткие санкции.

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