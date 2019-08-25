«Это к зиме»: В небе над Санкт-Петербургом заметили редкое природное явление

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-25T19:56:33+03:00

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Необычные картины в небе, как мы с вами уже успели выяснить, для Санкт-Петербурга вовсе не редкость. То нависнут над городом гроздьями опасные облака, в которых могут зарождаться шаровые молнии, то засверкает северное сияние. А в это воскресенье особо везучие и глазастые могли заметить гало: световое кольцо вокруг солнца.

- У нас сейчас вот так, - поделился с «Комсомолкой» фотографией феномена петербуржец Давид Сулаберидзе. – Снято в районе Лахты, если смотреть в сторону Юнтолово.

Примерно в это же время гало наблюдали над Петропавловской крепостью, над Финским заливом и в Сестрорецке. Оно появляется из-за ледяных кристаллов в нижних слоях атмосферы, на высоте пяти-десяти километров от земли. По старинным русским приметам, появление светового кольца вокруг солнца предвещает дождь. По чувашским – похолодание и скорый приход зимы. Прогноз ничего подобного не обещает, но на всякий случай стоит принять на вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU