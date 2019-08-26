Мы предлагали деньги: Адвокат «гонщика» на BMW, устроившего смертельное ДТП на Невском, раскрыла обстоятельства дела

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-26T17:21:46+03:00

Адвокат Мурада Касымова рассказала про обстоятельства дела о смертельной аварии на Невском. Фото: СОЦСЕТИ

Юрист Мурада Касымова объяснила, почему ее клиент вышел на свободу

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Февральское ДТП на Невском проспекте, в котором погибли двое прохожих, снова оказалось на слуху у петербуржцев. Причиной этому стало освобождение из-под стражи виновника аварии - 30-летнего уроженца Азербайджана Мурада Касымова. Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который просидел в СИЗО шесть месяцев.

- В соответствии с часть 2 статьи 109 УПК РФ, продление содержания под стражей на срок свыше 6 месяцев возможно только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Деяния, вменяемые Касымову, отнесены уголовным законом к категории преступлений средней тяжести, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Это же подтвердила и адвокат обвиняемого. А еще она рассказала обстоятельства дела и почему оно до сих пор не дошло до суда.

- Мы предлагали помочь пострадавшим. Предлагали им деньги, но они не отреагировали. Их адвокаты не дают данные счетов, чтобы перевести средства, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» защитник Мурада Касымова. - Ни одного гражданского иска (требования компенсации вреда - прим.ред.) в деле нет.

При этом расследование обстоятельств трагедии, по мнению стороны защиты, затягивается.

- Волокита, - так охарактеризовала происходящее адвокат «гонщика» на BMW.

Сейчас Мурад Касымов уже на свободе. До рассмотрения дела по существу он не сможет выходить из дома по ночам, а также садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU