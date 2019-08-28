Транспортировкой тела девочки, которая умерла в Турции, займется МИД
Долгих 11 дней вся страна следила за состоянием девочки из Санкт-Петербурга, которая 18 августа 2019 года захлебнулась в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Ее руку засосало в дренажную трубу, малышка провела под водой почти 10 минут, а когда ее вытащили, была уже в коме. Сегодня родители Алисы Адамовой сообщили, что их дочь умерла. Все это время они оба находились в Турции рядом с девочкой - проживание оплачивал туроператор.
- В начале четвертого Алиска умерла. Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше, - сказал отец Алисы Андрис Лейкуцис.
Отец Алисы написал о смерти дочери на своей странице в Вконтакте.Фото: СОЦСЕТИ
Как стало известно КП-Петербург, транспортировкой тела девочки из Турции в Россию займется МИД РФ. Также, если родителям погибшей школьницы потребуется другая помощь, Смольный готов оказать поддержку.
- По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца, - сообщили КП в Посольстве и Генконсульстве России в Анталье. - Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела. Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.
Напомним, в течение 11 дней медики, в том числе и российские, которые прибыли в Турцию из Петербурга, называли состояние Алисы «крайне тяжелым». Эксперт «Комсомолки» называл главной угрозой жизни и здоровью девочки кислородное голодание, из-за которого клетки мозга могли начать отмирать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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