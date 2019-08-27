Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-27T17:41:31+03:00

"Каждый день только вперед. Да, как улитка. Да, через не могу", - пишет папа девочки. Фото: СОЦСЕТИ

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12-летняя Алиса Адамова, пострадавшая на отдыхе в Турции, продолжает находиться в тяжелом состоянии в госпитале города Памуккале. За жизнь девочки, едва не утонувшей в бассейне отеля, продолжают бороться врачи, а родители юной петербурженки все это время находятся рядом и молятся за дочь.

- Лисенок держится. Каждой клеточкой своего организма она доказывает нам что нужно верить и ждать. Каждый день только вперед. Да, как улитка. Да, через не могу. Но только вперед. Лихорадка... Да это просто небольшое повышение температуры, которая сейчас немного спала, - написал 27 августа в соцсетях отец девочки.

Напомним, что накануне вечером у Алисы резко поднялась температура. С чем было связано ухудшение состояния ребенка, медики точно не знают. Субфебрильная лихорадка - это когда температура все время держится на уровне 37-38 градусов. Она может быть из-за скрытого воспаления или нарушения работы центральной нервной системы.

При этом российские медики говорят, что девочку в принципе можно перевезти в Петербург, но это связано с большим риском. Именно поэтому родители решили пока остаться в турецком госпитале.

А вечером 26 все люди, которые переживают за Алису, произнесли единую молитву за ее исцеление.

- Спасибо всем, кто был сегодня с нами в 21 час. Если бы я сам не почувствовал вашу энергетику, то никогда бы в жизни не поверил что такое возможно. Мы с Наташей чувствовали всех, нашими сердцами и душами, - написал в благодарность папа девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU