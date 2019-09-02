2019-09-02T18:31:57+03:00
Спорт

Сергей Семак с женой застряли в Пулково накануне собственной свадьбы

Фотографией недовольного мужа Анна Семак поделилась в соцсетях
Петр КИБЕР
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Сергей Семак с женой Анной застряли в Пулково.Сергей Семак с женой Анной застряли в Пулково.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Неожиданное препятствие встало на пути романтических отношений главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его жены Анны. Супруги, которые собирались на собственную свадьбу (не пытайтесь понять, это все очень сложно), застряли в аэропорту Пулково

- Сниму комнату в аэропорту Пулково. Подойдет любое хозяйственное или складское помещение со свободным периметром для спального мешка, - написала в своем «Инстаграме» Анна Семак.

В сторис она опубликовала собственное селфи в аэропорту, а также фото недовольного мужа, сидящего на скамеечках Пулково.

Куда направлялась чета - неизвестно, зато известно, что на 3 сентября было намечено бракосочетание. При чем сначала предложение жене сделал Сергей - красиво, по громкой связи в самолете. А когда у всех возникли вопросы - все же пара живет вместе не первый год, у них четверо общих детей, усыновленная девочка и еще по ребенку от первых браков, то Анна отшутилась и сама предложила мужу сыграть свадьбу.

В тоге запутались все, кроме самих Семаков. Но они застряли в Пулково. Остается надеяться, что планы все же не сорвутся задержанный рейс не помешает романтической поездке.

Напомним, что утром 2 сентября главный тренер «Зенита» отвел своих шестерых отпрысков в школу. Все были счастливы. С кем остались дети на время поездки - вопрос открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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