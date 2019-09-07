До 19 ноября движение по Баскову переулку в Петербурге будет закрыто

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-07T14:08:51+03:00

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С этой субботы, 7 сентября, вступает в силу новое ограничение движения на улицах Петербурга. На этот раз они коснутся Баскова переулка. Там проходят работы по прокладке водопровода, поэтому для транспорта придется перекрыть проезд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Почти два с половиной месяца - до 19 ноября - нельзя будет проехать по Баскову переулку от улицы Маяковского к улице Короленко. Маршрут объезда этого участка можно проложить по улице Маяковского и через Артиллерийскую улицу.

Напомним, что в городе также до 20 сентября перекрыт сквозной проезд по проспекту Испытателей. А до 13 сентября – ограничено движение по улице Новостроек.

ИСТОЧНИК KP.RU