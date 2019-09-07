2019-09-07T14:08:51+03:00
Авто

До 19 ноября движение по Баскову переулку в Петербурге будет закрыто

Ограничения продлятся 2,5 месяца
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Басков переулок перекроют для транспорта на 2,5 месяца из-за работ.Басков переулок перекроют для транспорта на 2,5 месяца из-за работ.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С этой субботы, 7 сентября, вступает в силу новое ограничение движения на улицах Петербурга. На этот раз они коснутся Баскова переулка. Там проходят работы по прокладке водопровода, поэтому для транспорта придется перекрыть проезд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Почти два с половиной месяца - до 19 ноября - нельзя будет проехать по Баскову переулку от улицы Маяковского к улице Короленко. Маршрут объезда этого участка можно проложить по улице Маяковского и через Артиллерийскую улицу.

Напомним, что в городе также до 20 сентября перекрыт сквозной проезд по проспекту Испытателей. А до 13 сентября – ограничено движение по улице Новостроек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы зачитают имена погибших в блокаду
«Яблочный полдень» с рыцарским турниром проходит в Царском Селе
Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Шушарах
В Красном Селе трое парней на прогулке сломали десяток деревьев
До 20 сентября перекроют проспект Испытателей в Петербурге
Брат на брата: В Колпино уголовник напал на родственника с кухонным ножом
В конце сентября активисты высадят клены на площади Восстания в Петербурге
Трамвай снес MINI Cooper с блондинкой и ребенком на Дальневосточном проспекте
Из-за съемок экранизации комикса в Петербурге ограничат движение
Бастрыкин наградил петербургского ветерана-инвалида, покорившего Эверест
Прогноз погоды на выходные, 7 и 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге: Тепло и пасмурно
Поехали: Петербуржец на ходу запрыгнул в свое эвакуированное авто
В Тихвине полиция ищет вспыльчивую девятиклассницу с голубым портфелем
Из-за туберкулеза у голубей в Репино объявили карантин
Брокеров, на которых с топором напал петербуржец, подозревают в мошенничестве
В Тихвине полиция ищет вспыльчивую девятиклассницу с голубым портфелем
В Ленобласти заметили красивую зарянку и глупую кукушку
Открытие обновленной набережной Карповки отложили из-за дождя
Трое парней избили мужчину, угрожавшего им пистолетом на Невском проспекте
Нелегальный паркур: в Красносельском районе подросток, прыгающий по крышам припаркованных авто, попал на видео
Хотела побыть одна: Пропавшую петербурженку нашли пьяной в подъезде собственного дома
Колонна военной техники времен ВОВ проследовала по центру Петербурга
«Государева дорога» и «Нева»: Россияне продолжают выбирать название новой трассы М-11
На Калязинской улице автоледи на внедорожнике сбила ребенка