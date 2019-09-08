2019-09-08T19:42:15+03:00
Спорт

Сергей Семак назвал Александра Кокорина, освобожденного по УДО, мечтой любого тренера

Главный наставник сине-бело-голубых сказал, что ждет возвращения футболиста в команду
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Тренер "Зенита" ждет Александра Кокорина в "Зените".Тренер "Зенита" ждет Александра Кокорина в "Зените".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Футболист Александр Кокорин окажется на свободе уже через неделю. В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство экс-игрока «Зенита» об УДО. Сейчас болельщики гадают, вернется ли форвард к сине-бело-голубым. После товарищеского матча «Зенит» - «Сочи» тренер клуба Сергей Семак заявил, что по-прежнему ждет Кокорина в своей команде.

- Моя позиция остается прежней — я бы очень хотел возвращения Саши, - цитирует Сергея Семака пресс-служба «Зенита». - У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок - один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера.

По словам экспертов, «Зенит» готов обсудить контракт с Кокориным. Однако перед этим он должен пройти комплексное медицинское обследование. Врачи должны выяснить, в какой форме сейчас находится спортсмен. Почти год он провел в заточении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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