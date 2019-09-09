В Петербурге проложили 1,5 километра «коричневой» ветки метро

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-09T18:08:04+03:00

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В Северной столице продолжается прокладка тоннеля для будущей Красносельско-Калининской линии. Метростроевцы в воскресенье, 8 сентября, установили 1500-е кольцо в тоннеле, ведущем к станции «Путиловская» от «Юго-Западной» («Казаковской»). Достижением рабочих из «Тоннельного отряда - 3» поделились в группе «ВКонтакте» «Метрострой. История петербургского метро».

Отметим, чьл каждое кольцо составляет 1 метр. А значит, будущий перегонный тоннель между станциями «коричневой» ветки проложили уже на 1,5 километра.

Напомним, что копать станцию «Путиловская» шестой линии метро, начали в мае этого года. «Коричневая» ветка должна в будущем соединить Красносельский и Калининский районы Петербурга через центр.

В Петербурге строят "коричневую" ветку метро. Фото: metro.spb.ru

Сначала собираются сделать участок от «Юго-Западной» до «Обводного канала-2» («Каретная»), где будет расположен переход на «фиолетовую ветку». Кроме того, запланирован переход с «Заставской» на «синюю» линию – на станцию «Московские ворота». А с самой «Путиловской» можно будет перейти на «Кировский завод». Первая очередь – это строительство участка от «Юго-Западной» до «Путиловской». Ее планируют завершить до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU