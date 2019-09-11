Мужчина, который до смерти избил петербуржца из-за парковочного места, получил срок

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-11T11:58:34+03:00

Ближайшие три года и шесть месяцев он проведет за решеткой

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В Калининском районе Санкт-Петербурга осужден мужчина, отправивший на тот свет местного жителя из-за злополучного парковочного места, которое они не смогли поделить.

- Судом установлено, что в сентябре 2018 года в вечернее время, находясь у дома 87 по проспекту Металлистов, в ходе конфликта из-за парковочного места с ранее незнакомым мужчиной, осужденный нанес ему множественные удары по туловищу и голове, от которых потерпевший упал на асфальт, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Медики, прибывшие на место происшествия, повезли пострадавшего в медицинское учреждение, но довезти до него петербуржца не получилось – он умер по дороге в машине скорой помощи .

Суд признал мужчину, начавшего драку, виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Ему назначили три года и шесть месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU