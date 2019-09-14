В Колпино дерево рухнуло на два припаркованных во дворе авто

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-14T15:30:46+03:00

От сильного ветра дерево рухнуло на две машины в Колпино. Фото: vk.com/spb_today

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В одном из дворов Колпино в субботу, 14 сентября, дерево рухнуло прямо на припаркованные у дома автомобили. Об этом рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- В городе Колпино во дворе Пролетарской, 131 упало дерево на два припаркованных автомобиля. Выезд других машин перекрыт, - рассказал пользователь в соцсети.

Фото: vk.com/spb_today

Судя по фотографиям, дерево росло прямо у парадной. К счастью, надломившийся мощный ствол никого не задел. А до машин достали только ветви. Можно сказать, что владельцам авто сегодня улыбнулась удача – ущерб мог быть куда больше. Его, кстати, еще предстоит оценить. На место ЧП тут же прибыли сотрудники МЧС и участковый. А перегородившее дорогу дерево теперь будут распиливать, чтобы вывезти его из двора.

К слову, сегодня в Петербурге властвует сильный ветер – пыль столбом и гнутся ветви. Ураган мог послужить и причиной падения зеленой громады в Колпино.

ИСТОЧНИК KP.RU