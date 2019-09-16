Петербуржцы пожаловались на небывалые пробки и приостановки электричек из-за приезда Медведева
В понедельник 16 сентября в Петербурге зафиксировали небывалую загруженность дорог. По оценке «Яндекс.Пробки», с 6 до 7 вечера в городе были восьмибальные заторы. Напомним, в Санкт-Петербурге проходят переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Именно с этим и связывали пробки недовольные петербуржцы, которые весь вечер через соцсети жаловались на перекрытые дороги и даже приостановки электричек.
- В Павловске весь город оцеплен ГИБДД, полностью очищена парковка у Театральных ворот, стоят автобусы военных.
- В Пушкине Садовая улица полностью перекрыта...
- Пять полос, мертво стоим, Пулковское шоссе… В Петербург хотим!
- Электрички не ходят по Витебскому направлению, пробка до Пушкина растянулась от Шушар и никто никуда не двигается. Хочется сказать «спасибо»…
Добавим, что «КП-Петербург» писал об аномалиях и в воздухе. Около десятка самолетов не могли приземлиться днем в Пулково, кружа вокруг города. С чем были связаны воздушные пробки – неизвестно. В пресс-службе аэропорта заверили, что полеты проходили в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU